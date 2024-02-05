В пальто Chanel и на высоких каблуках: Пенелопа Крус блистала на красной дорожке в Мадриде

Фильм снят по мотивам книги журналиста и репортера Nascar на CBS Брока Йейтса "Энцо Феррари: человек и машина" 1991 года.

Роль легендарного итальянского основателя автопроизводителя Энцо Феррари сыграл невероятный Адам Драйвер, а Пенелопа сыграла его жену.

Крус появилась на дорожке в шикарном образе от Chanel: твидовом платье-пальто с розовым воротником и манжетами и розовом головном уборе с козырьком. Лук актриса завершила парой черных туфель на высоком каблуке с ремешком на щиколотке и открытым носком и маленькой черной сумкой от Chanel на золотом ремешке-цепочке.

Пенелопа Крус / Фото: Getty Images

Звезда уложила волосы в гладкую прическу, надела золотые серьги-кольца тоже от Chanel и сделала насыщенный макияж. В фильме Майкла Манна, премьера которого состоялась в кинотеатрах на Рождество, Пенелопа исполнила роль Лауры Феррари — жены Энцо Феррари.

Напомним, в прошлый раз на премьере в Лос-Анджелесе Пенелопа Крус появилась в великолепном черном платье, украшенном ярким цветочным принтом из кутюрной коллекции Chanel 2023.