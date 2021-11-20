В пальто цвета кэмел и очках: новый "Холостяк" показал фото со съемок проекта

Алекс Топольский продемонстрировал лук, в котором собрался на свидание с участницей шоу.

Съемки 12-го сезона проекта "Холостяк" уже начались. Главный герой реалити-шоу - 32-летний Алекс Топольский опубликовал в Instagram фото со съемок.

Он продемонстрировал стильный образ, в котором собрался на свидание с одной из участниц. Одет Алекс в пальто цвета кэмел, из-под которого выглядывает черная рубашка. На глазах у него черные очки. Красивая щетина завершила лук мужчины.

Алекс Топольский / Instagram Алекса Топольского

"В предвкушении свидания с одной из девушек на @holostyakstb. Это один из моих любимых и волнительных моментов. Меня всегда по-детски заводят такие моменты и придают энергии, ведь это целое приключение! Как мы друг на друга смотрим, что говорим, прикасаемся, интригуем, узнаем, делимся сокровенным, парим в облаках неизвестного… Это всегда загадочно и необыкновенно. Но! Чтобы реально полностью погрузиться в это мгновение я отпускаю все свои мысли о работе, прошлом и будущем, в моей голове нет негатива, стресса, переживаний и остальной чепухи.. я в настоящем моменте с ней, и только тогда наши души поют песни Боба Марли под гавайские ноты укулеле", - поделился с фолловерами Топольский.

В нашем материале читайте, что известно о новом Холостяке Алексе Топольском.

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