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В пальто цвета кэмел и с французским пучком: Джессика Честейн под прицелом папарацци

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
869
Время на прочтение
1 мин
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В пальто цвета кэмел и с французским пучком: Джессика Честейн под прицелом папарацци

Джессика Честейн / Фото: Getty Images

Актриса выглядела очень хорошо, а ее волосы были собраны в одну из самых модных причесок.

Джессика Честейн, одна из немногих звезд после начала полномасштабной войны посещавшая Украину и встречавшаяся с президентом Зеленским, попала под прицел фотографов в Нью-Йорке.

Звезду сфотографировали в районе Трайбека в нижнем Манхэттене.

45-летняя актриса привлекла к себе внимание, поскольку куталась в пальто цвета кэмел.

Джессика Честейн / © Getty Images
Джессика Честейн / Фото: Getty Images

Разглядеть полностью образ актрисы не удалось, но она точно была одета в черные брюки и майку с американской проймой. Волосы она собрала в французский пучок, а вот на лице у нее был макияж с румянами нежного оттенка.

Джессика Честейн / © Getty Images
Джессика Честейн / Фото: Getty Images

Напомним, в последние недели Джессика очень часто появлялась в различных программах и презентациях, чтобы продвигать мини-сериал "Джордж и Тэмми" и фильм "Добрый медбрат", где она исполнила главные роли.

А вот что касается этого пальто, то Честейн надевает его не первый раз. Несколько недель тому назад звезду сфотографировали в этой же верхней одежде и в платье сочного оттенка.

Джессика Честейн / © Getty Images
Джессика Честейн / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
869
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