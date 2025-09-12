- Дата публикации
В пальто и босоножках: элегантная Дженнифер Энистон прогулялась по Сохо
56-летняя актриса сейчас все чаще будет в центре внимания фотографов.
Дженнифер Энистон сейчас активно занята промо-кампанией четвертого сезона сериала «Утреннее шоу» от Apple TV+. Поэтому ходит по разным шоу, программам и интервью, а также регулярно попадает под прицелы уличных фотографов.
В этот раз звезду запечатлели во время прогулки в районе Сохо, в Нью-Йорке. На ней было лаконичное пальто средней длины и босоножки на шпильках. У Энистон была безупречная прическа, макияж, очки со светлыми линзами на лице и золотые цветочные серьги с россыпью бриллиантов в ушах.
Похоже под пальто Дженнифер была в мини-платье, в котором потом красовалась перед камерами фотографов, приехавших ее поснимать.
Напомним, ранее мы писали, что Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун посетили премьеру «Утреннего шоу», где Энистон появилась в черном платье-бюстье с драпировкой от Rick Owens.