В пальто и босоножках: элегантная Дженнифер Энистон прогулялась по Сохо

Дженнифер Энистон сейчас активно занята промо-кампанией четвертого сезона сериала «Утреннее шоу» от Apple TV+. Поэтому ходит по разным шоу, программам и интервью, а также регулярно попадает под прицелы уличных фотографов.

В этот раз звезду запечатлели во время прогулки в районе Сохо, в Нью-Йорке. На ней было лаконичное пальто средней длины и босоножки на шпильках. У Энистон была безупречная прическа, макияж, очки со светлыми линзами на лице и золотые цветочные серьги с россыпью бриллиантов в ушах.

Похоже под пальто Дженнифер была в мини-платье, в котором потом красовалась перед камерами фотографов, приехавших ее поснимать.

Напомним, ранее мы писали, что Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун посетили премьеру «Утреннего шоу», где Энистон появилась в черном платье-бюстье с драпировкой от Rick Owens.