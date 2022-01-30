В пальто и фиолетовых слингбэках: Надя Дорофеева похвасталась стройными ногами

В пальто и фиолетовых слингбэках: Надя Дорофеева похвасталась стройными ногами

Певица игриво продемонстрировала красивые ноги.

Надя Дорофеева опубликовала в Instagram интересное видео. На нем певица предстала в черном классическом пальто и слингбеках трендового цвета в этом сезоне – фиолетового.

Певица ставит ногу на небольшой стол, где стоит бутылка игристого с бокалом, и игриво демонстрирует стройные ноги.

Волосы Надя собрала в хвост, выпустив спереди пряди, а в макияже сделала акцент на белых стрелках.

"И я пойду в красивом пальто по набережной и встречу тебя и в тот же миг закончится дождь…" - написала под видео артистка.

В прошлый раз Дорофеева показала пикантные фото в белых кружевных трусах.

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