В пальто и кедах: стильная Николь Кидман на съемках триллера в Нью-Йорке

Съемками фильма занимается студия A24, но дата премьеры пока не разглашается.

В Нью-Йорке продолжаются съемки эротического триллера под названием Babygirl, режиссером и сценаристом которого стала Халина Рейн. В этой картине Николь Кидман исполнит главную роль - сыграет замужнюю деловую женщину, у которой роман с мужчиной намного младше ее. Роль мужа героини в фильме исполнит актер Антонио Бандерас, а любовника - Харрис Дикинсон.

Частично работа над фильмом проводится на улице, поэтому папарацци иногда фотографируют Кидман в стильных образах. На одних из последних кадров ее запечатлели в светлом пальто на запах, блузе с бантом и кедах.

Образ актрисы дополняли большая сумка, перчатки и шарф на шее. Волосы ей собрали в высокую прическу.

Николь Кидман / Фото: Getty Images

На улице Кидман также запечатлели во время сцены, где она должна упасть на асфальт и поранить колено.

Николь Кидман / Фото: Getty Images

Съемки фильма начались в декабре 2023 года. Однажды в кадр она даже попала с коллегой по этой картине Харрисоном Дикинсоном. На Николь тогда было коричневое пальто, каблуки и яркий платок на шее.

Николь Кидман и Харрис Дикинсон / Фото: Getty Images

Николь Кидман / Фото: Getty Images

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