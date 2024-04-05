В пальто и мюлях с бантами: красивую Кирстен Данст заметили по пути на интервью

Ее наряд был элегантным и женственным, а вот серьги с цветными камнями она выбрала не случайно.

Актрису Кирстен Данст сфотографировали папарацци в Лос-Анджелесе, когда она направлялась на шоу "Джимми Киммел в прямом эфире", в котором приняла участие в качестве приглашенного гостя.

Кирстен была одета в серое длинное пальто классического кроя, которое носила в сочетании с черным платьем миди от Lanvin, а также милыми мюслями, которые украшали шелковые банты.

Дополняли этот лук сумка от бренда Celine, пара сережек с зелеными камнями и красная помада на губах.

Кирстен Данст / Фото: Getty Images

Более детально само платье можно рассмотреть в шоу. Как видим, у наряда, который выполнен в бельевом стиле, интересная бретелька зеленого цвета и именно поэтому актриса надела серьги зеленого оттенка.

Читайте также:

Стиль Кирстен Данст (14 фото)