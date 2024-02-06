В пальто и на каблуках: Кайю Гербер сфотографировали по пути на студию

22-летнюю Кайю Гербер запечатлели по пути в студию NBC Studios. Девушка была одета в голубой топ, черные брюки-клеш и черное длинное пальто, а обута в замшевые туфли на невысоких каблуках и с круглыми носами.

Кайя Гербер / Фото: Getty Images

Кайя распустила и уложила волосы, сделала макияж, подчеркнув глаза и губы, надела золотые серьги в уши и сделала маникюр в светлом оттенке. На плече у модели была сумка цвета мокрого асфальта.

Отметим, Кайю Гербер часто фотографируют на прогулках с ее бойфрендом – актером Остином Батлером. В прошлый раз их запечатлели по пути в Polo Bar в Нью-Йорке.

Остин Батлер и Кайя Гербер / Фото: Getty Images

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