В пальто и на каблуках: Николь Кидман на съемках нового фильма в Нью-Йорке

Актриса Николь Кидман сейчас работает над новым триллером под названием Babygirl ("Малышка"), режиссером и сценаристом которого стала Халина Рейн. В этой картине Кидман исполнит главную роль - сыграет замужнюю женщину, у которой роман с мужчиной намного младше ее.Роль мужа героини в фильме воплотит Антонио Бандерас.

Ранее фильм был только в разработке, но 11 декабря папарацци подловили актрису на улице во время съемок в Нью-Йорке.

Николь была одета элегантно и сдержанно, на ней было коричневое пальто на запах, коричневые туфли и светлая сумка. Также можно заметить, что из-под пальто выглядывает платье изумрудного оттенка. Шею актрисы украшал голубой платок, а руки - серые перчатки.

Николь Кидман / Фото: Getty Images

Также в объективы папарацци с Кидман попал и ее экранный коллега - 27-летний британский актер Харрис Дикинсон. Актер был в сером костюме и черных туфлях.

Николь Кидман и Харрис Дикинсон / Фото: Getty Images

Напомним, что ранее актриса появлялась в нашумевших мини-сериалах: "Девять совсем незнакомых людей", "Большая маленькая ложь" и "Отыграть назад". Все эти шоу с стали хитами просмотров, а образы Николь Кидман в нашумевшем сериале "Отыграть назад" постоянно становились объектом для обсуждений среди модников.

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