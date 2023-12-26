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В пальто и необычной кофре с рожками: певица Розалия прогулялась по Центральному парку

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
65
Время на прочтение
1 мин
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В пальто и необычной кофре с рожками: певица Розалия прогулялась по Центральному парку

Розалия / Фото: Getty Images

Звезда в рождественское утро решила погулять по городу в компании друзей.

Испанская певица и автор песен Розалия проводит сейчас время в Нью-Йорке и уже несколько дней подряд попадает под прицел папарацци. На Рождество, 25 декабря, звезду сфотографировали на прогулке в Центральном парке.

Розалия / © Getty Images
Розалия / Фото: Getty Images

Розалия была одета в необычную черную кофту на молнии и с капюшоном, который украшали маленькие рожки. Также на ней были стильные полосатые штаны и черные лоферы на массивной подошве.

Волосы Розалия заплела в две косички, а чтобы не замерзнуть надела длинное черное пальто оверсайз с пуговицами и поясом.

Розалия / © Getty Images
Розалия / Фото: Getty Images

А вот днем ранее Розалию сфотографировали в престижном районе Трайбека, когда она шла по улице. При этом девушка несла в руках коробку с большой пиццей, а на спине у нее был оригинальный рюкзак с двуглавым медведем.

Розалия / © Getty Images
Розалия / Фото: Getty Images
Розалия / © Getty Images
Розалия / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
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