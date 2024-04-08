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В пальто и с голубой сумкой Chanel в руке: Дженнифер Лопес продемонстрировала безупречный весенний образ

В пальто и с голубой сумкой Chanel в руке: Дженнифер Лопес продемонстрировала безупречный весенний образ

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

Звезда решила разбавить строгий наряд аксессуарами яркого оттенка.

Американская суперзвезда Дженнифер Лопес проводит сейчас время с семьей в Нью-Йорке, где собирается приобрести новую недвижимость. Поэтому на протяжении нескольких недель она попадает под прицел папарацци в престижных районах города, когда ходит просматривать дома с риэлторами.

В воскресенье, 7 апреля, Лопес заметили фотографы, когда она после очередного просмотра направлялась к своей машине. На знаменитости было черное длинное пальто немного оверсайз фасона, которое придавало ей утонченности и шика. Сочетала Дженнифер его с широкими джинсами с потертостями и темно-синей водолазкой.

Акцентами в образе стали аксессуары, поскольку Лопес дополнила наряд сумкой от Chanel нежно-голубого цвета, которая сочеталась по цвету с ее сапогами. Также она завершила образ серьгами-кольцами от Jennifer Fisher, макияжем и солнцезащитными очками.

Дженнифер Лопес / © Getty Images
Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

Несколькими днями ранее артистка попала под прицел фотографов со своим мужем Беном Аффлеком. Влюбленные тоже ходили смотреть дом вместе.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / © Getty Images
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото: Getty Images

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