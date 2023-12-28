В пальто и с любимой сумкой: Анджелину Джоли заметили возле ее нового бутика одежды

Голливудская актриса Анджелина Джоли проводит время с детьми в Нью-Йорке, поскольку через несколько дней после Рождества, 27 декабря, ее заметили в Ист-Виллидж. Однако женщина была не одна, а в компании своих детей - дочери Захары и сына Пакса.

Семья в таком неполном составе ходила в бутик нового модного бренда Анджелины - Atelier Jolie. Актриса выглядела стильно и была, как всегда, очень элегантной и без вычурных деталей в образе.

На Джоли было длинное черное пальто на пуговицах, черные классические брюки и туфли.

На руке она несла большую сумку от Saint Laurent, которая у нее одна из любимых, также она надела солнцезащитные очки и несколько украшений с бриллиантами - серьги, лаконичное колье и кольцо.

Анджелина Джоли / Фото: Getty Images

Захара тоже оделась просто, поскольку на ней была теплая куртка, широкие черные штаны, кеды, а в руке она несла клатч и телефон. Пакс при этом попал в кадр фотографов только мельком, но все же заметно, что 20-летний парень нес сумку в руках и был одет в клетчатую рубашку и шапку.

Анджелина Джоли с Захарой и Паксом / Фото: Getty Images

О том, что голливудская звезда решила немного сменить род деятельности и запустила собственный бренд одежды, стало известно в мае этого года. Тогда она рассказала, что будет ориентироваться на экологию, а в команду возьмет мастеров из разных стран.

Читайте также:

Анджелина Джоли: новые выходы на дорожку (14 фото)