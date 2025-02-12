В пальто и теплой водолазке: Ума Турман появилась в лаконичном наряде на модном показе

Звезда появилась среди гостей мероприятия. По пути на модное шоу ее подловили папарацци.

Актриса Ума Турман редко выходит на публику, но пропустить шоу бренда Michael Kors, который презентовал в Нью-Йорке коллекцию осень-зима 2025 пропустить не могла.

Пришла на показ 54-летняя Ума в простом и элегантном наряде. Актриса сочетала темно-синюю теплую водолазку и коричневые брюки с широкими штанинами и высокой посадкой.

Ума Турман / Фото: Associated Press

Также она носила в тот день темно-синее пальто, которое было в фасона оверсайз и накладными карманами, черную обувь, а в руке держала небольшую черную сумку.

Волосы она распустила и уложила в легкие локоны. Макияж на лице у актрисы был легким и без ярких акцентов.

Ума Турман / Фото: Associated Press

В прошлый раз 54-летняя актриса в наряде Fendi появилась на гала-вечере Academy Museum Gala в музее Американской академии кинематографических искусств и наук в Лос-Анджелесе. Ее шелковое платье было шоколадного оттенка.

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