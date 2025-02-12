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В пальто и теплой водолазке: Ума Турман появилась в лаконичном наряде на модном показе

В пальто и теплой водолазке: Ума Турман появилась в лаконичном наряде на модном показе

Ума Турман / Фото: Associated Press

Звезда появилась среди гостей мероприятия. По пути на модное шоу ее подловили папарацци.

Актриса Ума Турман редко выходит на публику, но пропустить шоу бренда Michael Kors, который презентовал в Нью-Йорке коллекцию осень-зима 2025 пропустить не могла.

Пришла на показ 54-летняя Ума в простом и элегантном наряде. Актриса сочетала темно-синюю теплую водолазку и коричневые брюки с широкими штанинами и высокой посадкой.

Ума Турман / © Associated Press
Ума Турман / Фото: Associated Press

Также она носила в тот день темно-синее пальто, которое было в фасона оверсайз и накладными карманами, черную обувь, а в руке держала небольшую черную сумку.

Волосы она распустила и уложила в легкие локоны. Макияж на лице у актрисы был легким и без ярких акцентов.

Ума Турман / © Associated Press
Ума Турман / Фото: Associated Press

В прошлый раз 54-летняя актриса в наряде Fendi появилась на гала-вечере Academy Museum Gala в музее Американской академии кинематографических искусств и наук в Лос-Анджелесе. Ее шелковое платье было шоколадного оттенка.

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