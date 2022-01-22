В пальто и толстовке: Рианна сходила на шопинг с бойфрендом

Пара сходила на свидание.
Американскую певицу Рианну сфотографировали в Нью-Йорке, когда она и ее бойфренд A$AP Rocky выходили с магазина Bottega Veneta. После шопинга пара отправилась на ужин.
33-летняя Рианна была одета в черный трикотажный костюм Balenciaga и длинное оверсайз пальто. Дополнили образ певицы макияж с акцентом на бордовой помаде на губах, и прическа с аккуратными локонами.
A$AP Rocky был с ног до головы одет в вещи от бренда Vetements с камуфляжным принтом: джинсовый костюм, теплую дутую куртку и балаклаву.
Пара знакома с 2012 года, однако начали встречаться в 2020 года. Ранее они просто дружили, записывали совместные песни, выступали на концертах.
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