В пальто и жакете с декольте в форме сердца: Аманда Холден в монохромном луке появилась в Лондоне

Аманда Холден / © Getty Images

Папарацци подловили Аманду Холден, когда она вышла из студии Global Radio, где ведет шоу на Heart Breakfast в Лондоне. Радиозвезда продемонстрировала стильный монохромный образ.

На ней был бордовый костюм в полоску, состоящий из широких брюк и приталенного жакета с декольте в форме сердца. На плечи она накинула темно-бордовое пальто. Обута Аманда была в бордовые лакированные туфли-лодочки.

Лук Холден дополнила кожаной темно-бордовой сумочкой. Ведущая сделала укладку с локонами, нежный макияж и маникюр вишневого цвета. На лицо она надела массивные очки в бордовой оправе, уши украсила золотыми лаконичными серьгами, шею — деликатной золотой цепочкой, и руки — кольцами с бриллиантами.

