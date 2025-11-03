ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
48
Время на прочтение
1 мин

В пальто и жакете с декольте в форме сердца: Аманда Холден в монохромном луке появилась в Лондоне

54-летняя британская радиоведущая в ярком стильном аутфите вышла в свет.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Аманда Холден

Аманда Холден / © Getty Images

Папарацци подловили Аманду Холден, когда она вышла из студии Global Radio, где ведет шоу на Heart Breakfast в Лондоне. Радиозвезда продемонстрировала стильный монохромный образ.

На ней был бордовый костюм в полоску, состоящий из широких брюк и приталенного жакета с декольте в форме сердца. На плечи она накинула темно-бордовое пальто. Обута Аманда была в бордовые лакированные туфли-лодочки.

Аманда Холден / © Getty Images

Аманда Холден / © Getty Images

Лук Холден дополнила кожаной темно-бордовой сумочкой. Ведущая сделала укладку с локонами, нежный макияж и маникюр вишневого цвета. На лицо она надела массивные очки в бордовой оправе, уши украсила золотыми лаконичными серьгами, шею — деликатной золотой цепочкой, и руки — кольцами с бриллиантами.

Напомним, Аманда Холден в кожаной юбке и снова без бюстгальтера привлекла внимание папарацци.

Дата публикации
Количество просмотров
48
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie