- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 48
- Время на прочтение
- 1 мин
В пальто и жакете с декольте в форме сердца: Аманда Холден в монохромном луке появилась в Лондоне
54-летняя британская радиоведущая в ярком стильном аутфите вышла в свет.
Папарацци подловили Аманду Холден, когда она вышла из студии Global Radio, где ведет шоу на Heart Breakfast в Лондоне. Радиозвезда продемонстрировала стильный монохромный образ.
На ней был бордовый костюм в полоску, состоящий из широких брюк и приталенного жакета с декольте в форме сердца. На плечи она накинула темно-бордовое пальто. Обута Аманда была в бордовые лакированные туфли-лодочки.
Лук Холден дополнила кожаной темно-бордовой сумочкой. Ведущая сделала укладку с локонами, нежный макияж и маникюр вишневого цвета. На лицо она надела массивные очки в бордовой оправе, уши украсила золотыми лаконичными серьгами, шею — деликатной золотой цепочкой, и руки — кольцами с бриллиантами.
Напомним, Аманда Холден в кожаной юбке и снова без бюстгальтера привлекла внимание папарацци.