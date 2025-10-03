В пальто, лосинах и кроссовках: Ева Лонгорию папарацци подловили в Париже

Ева Лонгория / © Getty Images

Папарацци подловили Еву Лонгорию возле отеля во время Недели моды в Париже. Актриса появилась в комфортном образе.

На звезде был черный джемпер с молнией, черные лосины и черное пальто, которое она накинула на плечи. Лук Ева дополнила черной бейсболкой, белыми носками и бело-черными кроссовками.

Ева Лонгория / © Getty Images

У Лонгории была волнистая укладка, массивные черные очки на лице, а в руке она держала большую черную сумку.

Напомним, Ева Лонгория в наряде от украинского бренда продефилировала на показе L'Oréal Paris.