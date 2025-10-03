ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
76
Время на прочтение
1 мин

В пальто, лосинах и кроссовках: Ева Лонгорию папарацци подловили в Париже

Во Франции актриса приняла участие в фэшн-показе.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Ева Лонгория

Ева Лонгория / © Getty Images

Папарацци подловили Еву Лонгорию возле отеля во время Недели моды в Париже. Актриса появилась в комфортном образе.

На звезде был черный джемпер с молнией, черные лосины и черное пальто, которое она накинула на плечи. Лук Ева дополнила черной бейсболкой, белыми носками и бело-черными кроссовками.

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Getty Images

У Лонгории была волнистая укладка, массивные черные очки на лице, а в руке она держала большую черную сумку.

Напомним, Ева Лонгория в наряде от украинского бренда продефилировала на показе L'Oréal Paris.

Дата публикации
Количество просмотров
76
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie