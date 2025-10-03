- Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
В пальто, лосинах и кроссовках: Ева Лонгорию папарацци подловили в Париже
Во Франции актриса приняла участие в фэшн-показе.
Папарацци подловили Еву Лонгорию возле отеля во время Недели моды в Париже. Актриса появилась в комфортном образе.
На звезде был черный джемпер с молнией, черные лосины и черное пальто, которое она накинула на плечи. Лук Ева дополнила черной бейсболкой, белыми носками и бело-черными кроссовками.
У Лонгории была волнистая укладка, массивные черные очки на лице, а в руке она держала большую черную сумку.
Напомним, Ева Лонгория в наряде от украинского бренда продефилировала на показе L'Oréal Paris.