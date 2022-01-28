В пальто мятного цвета и с собакой на руках: гламурная Пэрис Хилтон на прогулке в Нью-Йорке

В пальто мятного цвета и с собакой на руках: гламурная Пэрис Хилтон на прогулке в Нью-Йорке

40-летняя звезда была в отличном настроении, когда решила пройтись по Манхэттену.

Светская львица попала под прицел папарацци в Нью-Йорке, когда выходила на прогулку. Пэрис держала на руках своего маленького домашнего любимца и была очень рада вниманию публики и фотографов, она улыбалась и немного позировала для фото.

Одела знаменитость классическое пальто на пуговицах нежно-мятного цвета, темное платье, плотные черные колготки и туфли ее любимой модели от Valentino. Волосы дива реалити собрала в высокий хвост, а на глаза надела темные очки.

Пэрис Хилтон / Getty Images

Напомним, несколько дней тому назад Пэрис сфотографировали с ее сестрой Ники, которая сейчас беременна третьим ребенком.

Пэрис Хилтон и Ники Хилтон-Ротшильд / Getty Images

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