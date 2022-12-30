В пальто на голое тело и с красивым макияжем: Тина Кароль снялась в стильной фотосессии

Артистка позировала в фотосете в пальто от украинского бренда.
Тина Кароль снялась в стильной фотосессии, автором которой стал Anton Kulakowskiy. Певица предстала в объективе фотокамеры в сексуальном и загадочном одновременно образе.
Она позировала на красном фоне в черном элегантном пальто от украинского бренда AMG, которое надела на голое тело. Верхнюю одежду Тина сочетала с черными туфлями-лодочками.
На некоторых кадрах звезда соблазнительно демонстрировала стройные оголенные ноги.
Аутфит Кароль дополнила укладкой с локонами и красивым макияжем с черными стрелками и светло-коричневой помадой.
"Красное – это любовь, а черное – это печаль", — подписала снимки артистка.
Напомним, Тина в кроп-топе и джоггерах с цветочным принтом продемонстрировала похудевшую фигуру.
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