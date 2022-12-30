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В пальто на голое тело и с красивым макияжем: Тина Кароль снялась в стильной фотосессии

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
1212
Время на прочтение
1 мин
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В пальто на голое тело и с красивым макияжем: Тина Кароль снялась в стильной фотосессии

Тина Кароль/Фото Anton Kulakowskiy

Артистка позировала в фотосете в пальто от украинского бренда.

Тина Кароль снялась в стильной фотосессии, автором которой стал Anton Kulakowskiy. Певица предстала в объективе фотокамеры в сексуальном и загадочном одновременно образе.

Тина Кароль/Фото Anton Kulakowskiy / ©
Тина Кароль/Фото Anton Kulakowskiy

Она позировала на красном фоне в черном элегантном пальто от украинского бренда AMG, которое надела на голое тело. Верхнюю одежду Тина сочетала с черными туфлями-лодочками.

Тина Кароль/Фото Anton Kulakowskiy / ©
Тина Кароль/Фото Anton Kulakowskiy
Тина Кароль/Фото Anton Kulakowskiy / ©
Тина Кароль/Фото Anton Kulakowskiy

На некоторых кадрах звезда соблазнительно демонстрировала стройные оголенные ноги.

Тина Кароль/Фото Anton Kulakowskiy / ©
Тина Кароль/Фото Anton Kulakowskiy
Тина Кароль/Фото Anton Kulakowskiy / ©
Тина Кароль/Фото Anton Kulakowskiy

Аутфит Кароль дополнила укладкой с локонами и красивым макияжем с черными стрелками и светло-коричневой помадой.

Тина Кароль/Фото Anton Kulakowskiy / ©
Тина Кароль/Фото Anton Kulakowskiy
Тина Кароль/Фото Anton Kulakowskiy / ©
Тина Кароль/Фото Anton Kulakowskiy

"Красное – это любовь, а черное – это печаль", — подписала снимки артистка.

Тина Кароль/Фото Anton Kulakowskiy / ©
Тина Кароль/Фото Anton Kulakowskiy

Напомним, Тина в кроп-топе и джоггерах с цветочным принтом продемонстрировала похудевшую фигуру.

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Дата публикации
Просмотры
1212
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