В пальто на голое тело и с красивым макияжем: Тина Кароль снялась в стильной фотосессии

Артистка позировала в фотосете в пальто от украинского бренда.

Тина Кароль снялась в стильной фотосессии, автором которой стал Anton Kulakowskiy. Певица предстала в объективе фотокамеры в сексуальном и загадочном одновременно образе.

Тина Кароль/Фото Anton Kulakowskiy

Она позировала на красном фоне в черном элегантном пальто от украинского бренда AMG, которое надела на голое тело. Верхнюю одежду Тина сочетала с черными туфлями-лодочками.

Тина Кароль/Фото Anton Kulakowskiy

Тина Кароль/Фото Anton Kulakowskiy

На некоторых кадрах звезда соблазнительно демонстрировала стройные оголенные ноги.

Тина Кароль/Фото Anton Kulakowskiy

Тина Кароль/Фото Anton Kulakowskiy

Аутфит Кароль дополнила укладкой с локонами и красивым макияжем с черными стрелками и светло-коричневой помадой.

Тина Кароль/Фото Anton Kulakowskiy

Тина Кароль/Фото Anton Kulakowskiy

"Красное – это любовь, а черное – это печаль", — подписала снимки артистка.

Тина Кароль/Фото Anton Kulakowskiy

Напомним, Тина в кроп-топе и джоггерах с цветочным принтом продемонстрировала похудевшую фигуру.

Читайте также: