В пальто от любимого бренда принцессы Уэльской: дама Хелен Миррен на премьере в Лондоне

77-летняя знаменитость выглядела на дорожке, как всегда, очаровательно. На ней было бронзовое жаккардовое пальто от бренда Suzannah, который также любят принцесса Уэльская Кэтрин и принцесса Беатрис Йоркская. Стоимость такого пальто составляет 3900 долларов. Обута актриса была в замшевые высокие сапоги.

Люси Лью, Хелен Миррен и Рэйчел Зеглер / Фото: Associated Press

Под пальто на Хелен была черная водолазка или платье, также она надела кожаные перчатки. Длинные белые волосы она распустила и сделала легкий макияж.

Хелен Миррен / Фото: Associated Press

Хелен Миррен / Фото: Associated Press

Хелен Миррен / Фото: Associated Press

В прошлый раз на премьере в Риме британская актриса появилась в красивом розовом платье-миди с цветочным принтом и рисунком в виде кролика, дополнив наряд нюдовыми колготами и черными туфлями из замши на каблуках. Хелен очень любит выделяться на красной дорожке и всегда старается удивлять.

Хелен Миррен в Италии / Фото: Getty Images

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