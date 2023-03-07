В пальто от любимого бренда принцессы Уэльской: дама Хелен Миррен на премьере в Лондоне

Британская актриса – дама Хелен Миррен – посетила премьерный показ фильма "Шазам! "Ярость богов" вместе с командой в Лондоне.
77-летняя знаменитость выглядела на дорожке, как всегда, очаровательно. На ней было бронзовое жаккардовое пальто от бренда Suzannah, который также любят принцесса Уэльская Кэтрин и принцесса Беатрис Йоркская. Стоимость такого пальто составляет 3900 долларов. Обута актриса была в замшевые высокие сапоги.
Под пальто на Хелен была черная водолазка или платье, также она надела кожаные перчатки. Длинные белые волосы она распустила и сделала легкий макияж.
В прошлый раз на премьере в Риме британская актриса появилась в красивом розовом платье-миди с цветочным принтом и рисунком в виде кролика, дополнив наряд нюдовыми колготами и черными туфлями из замши на каблуках. Хелен очень любит выделяться на красной дорожке и всегда старается удивлять.
Читайте также: