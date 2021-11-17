В пальто с бахромой и под руку с мужем: Билли Портер на премьере фильма

В пальто с бахромой и под руку с мужем: Билли Портер на премьере фильма

52-летний актер, как всегда, выбрал для своего выхода эффектный лук.

В Нью-Йорке, в Джаз-центре Линкольна, состоялась премьера фильма Ридли Скотта "Дом Гуччи", которую посетило много знаменитостей. Среди них был провокационный Билли Портер, который пришел в компании своего мужа Адама Смита.

Билли Портер / Getty Images

Портер был одет в элегантное кремовое пальто с белой бахромой на рукавах, которое он сочетал с серыми брюками-палаццо.

Билли Портер / Getty Images

Лук он дополнил белой шляпой, белыми перчатками и обувью. В руках актер держал серебристый клатч. Одно его ухо украшала жемчужная каффа.

Билли Портер / Getty Images

Адам выбрал серый лук, который состоял из длинного пальто с принтом, водолазки и брюк.

Ранее Билли выходил в свет в белом костюме с черной окантовкой, который состоял из удлиненного пиджака и плиссированной юбки, и с черной бабочкой.

Билли Портер / Getty Images

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