В пальто с бахромой и под руку с мужем: Билли Портер на премьере фильма

52-летний актер, как всегда, выбрал для своего выхода эффектный лук.
В Нью-Йорке, в Джаз-центре Линкольна, состоялась премьера фильма Ридли Скотта "Дом Гуччи", которую посетило много знаменитостей. Среди них был провокационный Билли Портер, который пришел в компании своего мужа Адама Смита.
Портер был одет в элегантное кремовое пальто с белой бахромой на рукавах, которое он сочетал с серыми брюками-палаццо.
Лук он дополнил белой шляпой, белыми перчатками и обувью. В руках актер держал серебристый клатч. Одно его ухо украшала жемчужная каффа.
Адам выбрал серый лук, который состоял из длинного пальто с принтом, водолазки и брюк.
Ранее Билли выходил в свет в белом костюме с черной окантовкой, который состоял из удлиненного пиджака и плиссированной юбки, и с черной бабочкой.
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