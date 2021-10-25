В пальто с цветочным принтом: стильная Екатерина Бужинская в новой фотосессии

В пальто с цветочным принтом: стильная Екатерина Бужинская в новой фотосессии

Певица продемонстрировала эффектный лук.

Екатерина Бужинская похвасталась стильным образом в новой фотосессии.

Певица предстала перед камерой в нежно-голубом пальто с цветочным принтом от украинской художницы и дизайнера Елены Онуфрив, которая перенесла свою картину на верхнюю одежду.

Екатерина Бужинская / Instagram Екатерины Бужинской

Екатерина Бужинская / Instagram Екатерины Бужинской

Аутфит звезда дополнила шелковым костюмом в тон и ботильонами. Волосы она уложила в локоны, сделала макияж с акцентом на глазах и украсила уши элегантными серьгами.

Екатерина Бужинская / Instagram Екатерины Бужинской

Екатерина Бужинская / Instagram Екатерины Бужинской

Напомним, Екатерина получила награду — Орден "За развитие Украины". На церемонии она появилась в платье-вышиванке фасона "рыбка" от украинского бренда Embroidered Gem, которое прекрасно подчеркнуло ее стройную фигуру.

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