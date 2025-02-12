В пальто с цветочными аппликациями и пикантным декольте: Николь Шерзингер на показе Michael Kors

46-летняя бывшая звезда Pussycat Dolls в романтическом аутфите предстала на Неделе моды в Нью-Йорке.

Николь Шерзинген стала гостем показа бренда Michael Kors, который состоялся в рамках Недели моды в Нью-Йорке.

Артистка появилась там в темно-синем пальто с черными цветочными аппликациями, украшенными пайетками и бисером, из весенней коллекции 2025 года Michael Kors. Из-под пальто выглядывал черный наряд с пикантным декольте.

Николь Шерзингер / Фото: Associated Press

Талию Николь подчеркнула черным поясом. Обута она была в черные лакированные остроносые туфли, а в руках держала черную лакированную сумку Kors Barrel.

Николь Шерзингер / Фото: Associated Press

Николь собрала волосы в прическу, выпустив прядь и подкрутив ее, и сделала макияж смоки-айс и коричневый маникюр. На руках у нее были золотые кольца.

Напомним, Николь Шерзингер на фэшн-шоу бренда Carolina Herrera в Нью-Йорке пришла в черных капри и черной блузке с объемными рукавами и откровенным декольте.

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