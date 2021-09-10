В пальто с героями мультфильмов: Ирина Шейк в забавном луке продефилировала на показе Moschino

Модель приняла участие в фэшн-шоу в Нью-Йорке.
Вчера, 9 сентября, в Нью-Йорке состоялся показ весенне-летней "детской" коллекции бренда Moschino. В показе приняла участие Ирина Шейк.
По подиуму она продефилировала в коротком пастельном пальто с изображением героев мультфильмов, с круглым воротником и поясом.
На ногах у нее были желтые босоножки на высокой платформе и каблуках.
Волосы Ирины были собраны в элегантную прическу с прикорневым объемом. Аутфит Шейк дополнили золотыми серьгами в виде звезд. А на лице был максимально естественный макияж.
Ирина также посетила афтепати показа Dundas x Revolve в Hudson Yards на Манхэттене. Там она появилась в дерзком луке. Модель сочетала черное мини-платье на молнии с черными ботинками на грубой подошве. Волосы Шейк собрала в гладкий пучок и сделала легкий мейкап.
Читайте также: Аж грудь сдавило: Ирина Шейк надела на вечеринку очень тесное боди