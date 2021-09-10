В пальто с героями мультфильмов: Ирина Шейк в забавном луке продефилировала на показе Moschino

В пальто с героями мультфильмов: Ирина Шейк в забавном луке продефилировала на показе Moschino

Модель приняла участие в фэшн-шоу в Нью-Йорке.

Вчера, 9 сентября, в Нью-Йорке состоялся показ весенне-летней "детской" коллекции бренда Moschino. В показе приняла участие Ирина Шейк.

По подиуму она продефилировала в коротком пастельном пальто с изображением героев мультфильмов, с круглым воротником и поясом.

Ирина Шейк / Getty Images

На ногах у нее были желтые босоножки на высокой платформе и каблуках.

Волосы Ирины были собраны в элегантную прическу с прикорневым объемом. Аутфит Шейк дополнили золотыми серьгами в виде звезд. А на лице был максимально естественный макияж.

Ирина также посетила афтепати показа Dundas x Revolve в Hudson Yards на Манхэттене. Там она появилась в дерзком луке. Модель сочетала черное мини-платье на молнии с черными ботинками на грубой подошве. Волосы Шейк собрала в гладкий пучок и сделала легкий мейкап.

Ирина Шейк / Getty Images

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Повседневный луки Ирины Шейк (14 фото)

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