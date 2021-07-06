В пальто с хищным принтом и ботильонах: Моника Беллуччи на показе Dior

В пальто с хищным принтом и ботильонах: Моника Беллуччи на показе Dior

56-летняя итальянка присутствовала на показе Dior в Париже.

Моника Беллуччи приехала на модное шоу Dior во время Недели моды Haute Couture осень-зима 2021-2022 в длинном пальто с животным принтом и черных ботильонах на каблуках. В руках актриса держала небольшую кожаную сумку от Dior и традиционно была в больших черных солнцезащитных очках на лице.

Моника Беллуччи / Getty Images

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Знаменитость распустила волосы, надела золотое колье на шею и выглядела потрясающе, позируя перед собравшимися перед показом фотографами. Вместе с Беллуччи перед камерами появилась и 44-летняя Джессика Честейн. Она была в белом платье с принтом, солнцезащитных очках, а волосы собрала в тугой хвост.

Моника Беллуччи и Джессика Честейн / Getty Images

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