В пальто с леопардовым принтом: Ким Кардашьян продемонстрировала стильный образ на осень

Ким Кардашьян продемонстрировала в Instagram стильный лук на осень. На снимках звезда реалити появилась в модном пальто с леопардовым принтом и острыми плечами от Модного дома Balenciaga.

Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

Тонкую талию Ким подчеркнула таким же поясом. Волосы она собрала в гладкий пучок и надела на лицо черные очки. Аутфит Кардашьян дополнила черной сумкой.

Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

Фотографии были сделаны во время поездки в Японию, куда Ким ездила вместе со своей 9-летней дочерью Норт. На фото девочка позировала в японской традиционной одежде – светло-розовом кимоно, белых гетрах и обуви "гета".

Ким Кардашяьн с дочерью Норт / Фото: Instagram Ким Кардашьян

Напомним, Ким Кардашьян посетила благотворительное мероприятие в Лос-Анджелесе, где появилась в черном платье от Alaïa с кожаным украшением на талии. Кроме того, звезда похвасталась новой прической – накладной челкой.

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