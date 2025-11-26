ТСН в социальных сетях

Шоу-бизнес
68
1 мин

В пальто с мехом и мини-платье с цветами: Лотти Мосс в объективах папарацци в Лондоне

27-летняя модель, звезда OnlyFans и сводная сестра Кейт Мосс во всем черном посетила ивент.

Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Лотти Мосс

Лотти Мосс / © Getty Images

В объективы папарацци попала Лотти Мосс, которая шла на мероприятие в Лондоне. Звезда вышла в свет в образе total black.

На модели было черное мини-платье с блестящим цветочным принтом, воротником-стойкой с завязками и пикантным вырезом. Сверху она надела пальто с мехом.

Лотти Мосс / © Getty Images

Лотти Мосс / © Getty Images

На Лотти также были капроновые колготы и высокие черные остроносые сапоги на шпильках. Лук звезда дополнила сумкой, инкрустированной стразами.

Мосс сделала укладку с локонами, нежный макияж и завершила аутфит лаконичными украшениями.

Напомним, Лотти Мосс показала фото с отдыха в Испании, на которых она предстала в розовом купальнике.

68
