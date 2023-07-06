В пальто с надписью "Нет": Шакира произвела фурор образом на показе Viktor & Rolf в Париже

Этот образ заставил провести параллель со скандалами в личной жизни певицы.

Певица Шакира посетила юбилейный показ эпатажного Модного дома Viktor & Rolf, который проводился в рамках Недели моды в Париже. Шоу было приурочено к 30-летию бренда - дизайнеры Виктор Хорстинг и Рольф Снурен основали его в 1993 году.

Шакира / Фото: Getty Images

46-летняя звезда же произвела на мероприятии не меньший фурор, чем забавная коллекция бренда, ведь надела белоснежное пальто с золотой фурнитурой и огромной 3D-надписью "Нет".

Наряд она дополнила золотистыми босоножками на высоких каблуках, клатчем и солнцезащитными очками. Пальто Шакиры был из коллекции Viktor & Rolf 2008 года.

Шакира / Фото: Getty Images

Кричащую надпись на пальто певицы сейчас активно обсуждают и проводят параллели с ситуацией в ее личной жизни. Напомним, что в прошлом году звезда рассталась со своим возлюбленным - футболистом Жераром Пике, от которого родила двух сыновей. Мужчина изменил певице 23-летней Кларой Чиа.

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