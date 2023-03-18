В пальто с принтом "гусиная лапка" и плиссированной юбке: стильная Хелен Миррен в Нью-Йорке

77-летняя актриса вышла в свет в верхней одежде от Dolce & Gabbana.

Хелен Миррен попала в объективы папарацци на улицах в Нью-Йорке. Актриса выглядела стильно.

На Хелен было классическое черно-белое пальто от бренда Dolce & Gabbana с принтом "гусиная лапка". Из-под пальто выглядывала серая плисированная юбка миди. Обута она была в черные замшевые туфли на шпильках.

Хелен Миррен / Фото: Getty Images

Звезда сделала аккуратную укладку и украсила ее черной атласной повязкой. В ушах у нее были элегантные серьги. Нежный макияж завершил волшебный образ Миррен.

Напомним, на премьеру супергеройского фильма "Шазам! Ярость богов" Хелен пришла вместе со своим внуком Безилом. Актриса была одета в романтическое черное кружевное платье с пикантным глубоким вырезом и рюшами на юбке.

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