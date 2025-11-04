ТСН в социальных сетях

Шоу-бизнес
209
1 мин

В пальто с рюшами и питоновых туфлях: стильная Наоми Кэмпбелл во всем белом позировала на церемонии

55-летняя британская супермодель и звезда 90-х выбрала для своего выхода лук от бренда Alaïa.

Автор публикации
Алина Онопа
Наоми Кэмпбелл

Наоми Кэмпбелл / © Associated Press

Наоми Кэмпбелл посетила церемонию вручения премии CFDA Fashion Awards, организованную Советом модельеров Америки, в Американском музее естественной истории в Нью-Йорке.

Наоми Кэмпбелл / © Associated Press

Наоми Кэмпбелл / © Associated Press

Там модель предстала в стильном образе total white от бренда Alaïa. На ней было асимметричное пальто на молнии, с рюшами, из-под которого выглядывал наряд с длинной бахромой из бусин. Талию она подчеркнула белым поясом.

Наоми Кэмпбелл / © Associated Press

Наоми Кэмпбелл / © Associated Press

Лук Кэмпбелл дополнила белыми туфлями-лодочками с питоновым тиснением и черным париком боб-каре с челкой. На лице у модели были солнцезащитные очки с металлической оправой и коричневыми линзами, а на шее — украшение.

Напомним, Наоми Кэмпбелл надела на благотворительное мероприятие платье в виде британского флага.

209
