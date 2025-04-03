В пальто цвета индиго и с золотыми губами: певица Тейяна Тейлор в эффектном луке от Schiaparelli пришла на ивент

Тейяна Тейлор / © Associated Press

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Американская певица и актриса Тейяна Тейлор вместе с Леонардо Ди Каприо и Реджиной Холл представила будущий фильм Пола Томаса Андерсона «Одна битва за другой» от студии Warner Bros. Pictures, в котором они снялись. Ивент прошел в рамках выставки киноиндустрии CinemaCon 2025 в Caesars Palace в Лас-Вегасе. Фильм выйдет в прокат осенью этого года.

Реджина Холл, Тейяна Тейлор и Леонардо Ди Каприо / © Associated Press

Тейяна приковала внимание собравшихся своим роскошным образом от бренда Schiaparelli. На ней было пальто цвета индиго из шерсти и мохера, украшенное пуговицами из золотистой латуни, характерными для бренда. На лацкане изделие было вышитое золотыми нитями.

Тейяна Тейлор и Леонардо Ди Каприо / © Associated Press

К пальто актриса прикрепила авангардные золотые броши от бренда: одну в виде губ с пирсингом, а другую тоже в виде губ и глаз с камнями, скрепленными цепочкой.

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Тейяна Тейлор / © Associated Press

Обувь она была в лакированных широких синих сапогах на шпильках.

Аутфит Тейлор дополнила массивными золотыми серьгами разной формы. У нее была короткая прическа, макияж с бежевым блеском и белый маникюр.

Тейяна Тейлор и Леонардо Ди Каприо / © Associated Press

Напомним, Тейяна Тейлор на благотворительный концерт Американской кардиологической ассоциации Go Red for Women Red Dress Collection в Нью-Йорке пришла в красном наряде от Nicole + Felicia, состоявшего из бордового бархатного корсета и длинной юбки фасона «русалка».