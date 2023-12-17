В пальто верблюжьего цвета и балетках: Николь Кидман на съемках фильма в Нью-Йорке

Николь Кидман попала под прицел уличных фотографов в Нью-Йорке.
56-летняя актриса сейчас работает над картиной Babygirl ("Малышка"), режиссером и сценаристом которого стала Халина Рейн. Снимают ее сейчас в Нью-Йорке, поэтому Кидман часто и фотографируют на улицах города папарацци.
В фильме Кидман исполнит главную роль - сыграет замужнюю женщину, у которой роман с мужчиной намного младше ее. Роль мужа героини в фильме сыграет Антонио Бандерас.
В этот раз на Николь Кидман снова было верблюжьего цвета пальто с большими карманами и поясом, подчеркивающим талию, только теперь звезда дополнила его светлыми замшевыми балетками. Волосы звезды были собраны заколкой сзади, а спереди она оставила несколько прядей. Также сделала легкий дневной макияж.
Напомним, что ранее актриса появлялась в нашумевших мини-сериалах: "Девять совсем незнакомых людей", "Большая маленькая ложь" и "Отыграть назад".
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