"В памяти навсегда": Мария Бурмака посвятила щемящую песню брату, погибшему на войне

Мария Бурмако

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Мария Бурмак презентовала щемящую песню «Братику», которая является ее личной историей.

В этой композиции — тишина, которая болит, и слова, которые не выдуманы. Она посвящена ее брату, ушедшему на войну, чтобы защищать Украину.

Мария Бурмако

«Это не просто песня — это личная исповедь, прощание, благодарность и свет, остающийся в каждом, кто помнит. В ней — реальные переживания, настоящая боль, голос любви, преодолевающий смерть.

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Я написала эту песню, потому что не смогла молчать. Она не о войне, а о человеке. О моем брате. Обо всех, кого мы потеряли, но не забудем», — рассказала Мария.

Мария Бурмака

По словам артистки, музыка в песне звучит негромко, ведь глубокая боль не кричит. Она живет в каждой ноте, в каждой паузе. Эта композиция о присутствии в отсутствии, о памяти и о любви, которая не заканчивается даже после последней строки. О боли, которая не становится меньше, но становится песней. О тишине, в которой живет голос, когда-то смеявшийся рядом. О любви, которая никогда не перестает.

Богдан Бенюк и Мария Бурмака

«Братик» — это исповедь, которую услышит каждый, кто потерял. А еще это благодарность всем, кто пошел защищать нас», — добавила певица.

Бурмака также представила клип – это история в формате разговора, в которой друг просто слушает. О боли, которая не становится меньше, но становится строками песни. О тишине, в которой живет голос, который когда-то смеялся рядом.

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Этот друг — известный украинский актер Богдан Бенюк. В кадре — двое. Мария поет, он молчит. Но его молчание — красноречивее слова.

Мария Бурмака и Богдан Бенюк

«Богдан Бенюк – человек, который знает меня с 18 лет. Он знает мою жизнь, крестный моей дочери был знаком с моим братом. Мы часто нуждаемся именно в такой поддержке. Выслушать, просто быть рядом, понять. Это не актерская игра. Богдан мою историю пропустил через сердце», — поделилась Мария Бурмака.

Мария Бурмака и Богдан Бенюк

Артистка также добавила: «„Братику“ — песня обо всех, кого мы потеряли. О любви, которая не заканчивается. О свете, который остается даже после тишины. О цене, которую мы платим в этой войне. И о нашей обязанности помнить».