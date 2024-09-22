В панамке и белом платье с кружевом: Ярослава Магучих показала позитивные фото с отдыха

Ярослава Магучих опубликовала в Instagram позитивные снимки с отдыха.

Спортсменка позировала на набережной в летнем луке. На ней было белое платье на тонких бретельках и с кружевом, а также кремовая панамка.

Ярослава Магучих/Instagram

Образ Ярослава дополнила солнцезащитными очками, кремовыми шлепками и шопером.

Ярослава Магучих/Instagram

Магучих была в отличном настроении: она показала на камеру язык и губы "бантиком".

Ярослава Магучих/Instagram

"Несмотря ни на что – жизнь прекрасна и я рада, что проживаю ее именно так. Я делаю свое любимое дело, каждый раз кайфую от атмосферы на стадионах, имею команду, которая мне как семья.

Я всегда говорила и буду говорить – самое главное найти дело, которое ты будешь любить и ежесекундно получать удовольствие от того, что делаешь. Потому что, когда делаешь дело, которое обожаешь, вопрос о мотивации сразу исчезает. 23 года, я готова", – написала спортсменка в посте.

Напомним, ранее Ярослава Магучих восхитила видео со своим любимым.

Читайте также: