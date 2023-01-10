В панамке и одеяле: Джастин Бибер в странном образе сходил с женой в ресторан

Выбор образа удивил, но певец не первый, кто выбирает подобный аксессуар для выхода в свет.

Певца и основателя бренда молодежной одежды Джастина Бибера сфотографировали в Лос-Анджелесе, когда он и его супруга Хейли направлялись на ужин в суши-бар.

Джастин оделся для своего выхода довольно странно, ведь закутался в яркое вязаное одеяло, а также надел панамку с широкими полями. Также на звезде были широкие яркие штаны и футболка.

Возможно, певец просто хотел, чтобы в этом луке его не узнали папарацци, но нам он больше напомнил образы Билли Айлиш и A$AP Rocky, которые тоже как-то появились на публике в одеялах.

Джастин Бибер / Фото: Getty Images

Хейли же надела куртку в винтажном стиле от Prada, белые широкие штаны, а также бордовую волосатую шапку от Nicholas Daley. В руке у нее был клатч от Bottega Veneta.

Джастин Бибер / Фото: Getty Images

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