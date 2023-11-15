В панамке и с облезлым маникюром: звезду "Баффи" Элисон Ханниган заметили по пути на тренировку

Актриса так много тренируется, что не успевает сделать маникюр.

Звезда сериалов "Баффи - истребительница вампиров" и "Как я встретил вашу маму" - 49-летняя Элисон Ханниган - попала под прицел папарацци. Актрису сфотографировали, когда она шла на тренировку шоу "Танцы со звездами".

На актрисе были широкие синие джинсы, серая футболка и панамка из денима, сделанная в технике пэчворк. Также Элисон обула белые кеды, а в руках несла две огромные сумки с формой и инвентарем для занятия.

Макияжа на лице у актрисы не было, и, увидев папарацци, она начала мило улыбаться.

Элисон Ханниган / Фото: Getty Images

Однако также привлек внимание и маникюр звезды, точнее, его отсутствие. На нескольких ногтях на руках у Элисон облез красный лак.

Элисон Ханниган / Фото: Getty Images

О том, что актриса будет участвовать в 32-м сезоне "Танцев со звездами", было объявлено в сентябре этого года. Ее партнером стал Саша Фарбер - австралийско-американский профессиональный танцор.

Выступления Элисон и Саши:

А вот на своей странице в Instagram звезда делится подробностями подготовки, показывает наряды и свой преображения.

Читайте также: