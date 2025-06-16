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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
148
Время на прочтение
1 мин

В парике и стильном луке: 79-летняя Шер сходила на презентацию фильма

Поп-звезда Шер посетила премьеру документального фильма «Моя мама Джейн», которая состоялась в Карнеги-холле во время фестиваля Tribeca в пятницу, в Нью-Йорке.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Шер

Шер / © Associated Press

79-летняя певица блистала перед фотографами в креативном, удобном костюме — ее наряд включал белый топ, куртку-косуху с яркими рукавами украшенными рисунками в стиле пин-ап, а также широкие черные штаны с белыми лампасами.

Шер / © Associated Press

Шер / © Associated Press

Лук Шер дополнила париком с длинными черными волосами и челкой и лаконичным макияжем без ярких акцентов — он был повседневным и нежным.

Шер / © Associated Press

Шер / © Associated Press

Фильм, который посмотрела певица — это история о суперзвезде Джейн Мэнсфилд. Она была актрисой, певицей и моделью журнала Playboy, которая наряду с Мэрилин Монро считалась одним из секс-символов 1950-х годов. Также она являлась матерью Маришки Харгитей — звезды сериала «Закон и порядок» — которая и сняла этот документальный фильм о матери.

Также напомним, что недавно прозрачный костюм Шер продали на аукционе за почти 163 тысячи долларов. Этот костюм создан известным дизайнером Бобом Маки и носит название If I Could Turn Back Time — в честь клипа 1989 года на одноименную песню, в котором появился похожий наряд сшитый Маки для Шер. Первоначально предполагалось, что цена продажи составит от 60 000 до 80 000 долларов, однако в ходе захватывающего живого и онлайн-аукциона разгорелась ожесточенная война ставок, в результате чего ансамбль Шер был продан за колоссальную сумму.

Шер / © Getty Images

Шер / © Getty Images

Шер / © Getty Images

Шер / © Getty Images

Шер / © Getty Images

Шер / © Getty Images

Шер / © Associated Press

Шер / © Associated Press

Шер / © Associated Press

Шер / © Associated Press

Шер / © Getty Images

Шер / © Getty Images

Шер / © Getty Images

Шер / © Getty Images

Шер / © Getty Images

Шер / © Getty Images

Шер / © Getty Images

Шер / © Getty Images

Шер / © Getty Images

Шер / © Getty Images

Шер / © Associated Press

Шер / © Associated Press

Шер / © Associated Press

Шер / © Associated Press

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Дата публикации
Количество просмотров
148
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