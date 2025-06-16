В парике и стильном луке: 79-летняя Шер сходила на презентацию фильма

Шер / © Associated Press

Реклама

79-летняя певица блистала перед фотографами в креативном, удобном костюме — ее наряд включал белый топ, куртку-косуху с яркими рукавами украшенными рисунками в стиле пин-ап, а также широкие черные штаны с белыми лампасами.

Шер / © Associated Press

Лук Шер дополнила париком с длинными черными волосами и челкой и лаконичным макияжем без ярких акцентов — он был повседневным и нежным.

Шер / © Associated Press

Фильм, который посмотрела певица — это история о суперзвезде Джейн Мэнсфилд. Она была актрисой, певицей и моделью журнала Playboy, которая наряду с Мэрилин Монро считалась одним из секс-символов 1950-х годов. Также она являлась матерью Маришки Харгитей — звезды сериала «Закон и порядок» — которая и сняла этот документальный фильм о матери.

Реклама

Также напомним, что недавно прозрачный костюм Шер продали на аукционе за почти 163 тысячи долларов. Этот костюм создан известным дизайнером Бобом Маки и носит название If I Could Turn Back Time — в честь клипа 1989 года на одноименную песню, в котором появился похожий наряд сшитый Маки для Шер. Первоначально предполагалось, что цена продажи составит от 60 000 до 80 000 долларов, однако в ходе захватывающего живого и онлайн-аукциона разгорелась ожесточенная война ставок, в результате чего ансамбль Шер был продан за колоссальную сумму.

Шер / © Getty Images

Шер / © Getty Images Шер / © Getty Images Шер / © Associated Press Шер / © Associated Press Шер / © Getty Images Шер / © Getty Images Шер / © Getty Images Шер / © Getty Images Шер / © Getty Images Шер / © Associated Press Шер / © Associated Press