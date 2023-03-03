В парке и босоножках: Эшли Грэм с мужем приехала на шоу Isabel Marant в Париже

Модель Эшли Грэм вместе с мужем - фотографом Джастином Эрвином - были запечатлены на показе коллекции Isabel Marant сезона осень-зима 2023-2024 во время Парижской недели моды.

35-летняя модель и мама троих детей надела парку с принтом карго и обула нюдовые босоножки на шпильках, а в руках держала небольшую черную сумку на одной ручке.

Эшли Грэм и Джастин Эрвин / Фото: Associated Press

Эшли Грэм / Фото: Associated Press

У Эшли был светлый маникюр, волосы были распущены, а в макияже она подчеркнула глаза и немного блеска нанесла на пухлые губы. Грэм позировала в объятиях мужа, и они оба задорно смеялись, когда их фотографировали.

Эшли Грэм и Джастин Эрвин / Фото: Associated Press

Также недавно модель посещала показ коллекции прет-а-порте осень-зима 2023-2024 бренда Balmain. Шоу состоялось тоже в Париже. Грэм в этот день блистала в трикотажном мини-платье с V-образным декольте, фиолетовой шубе и в высоких черных сапогах.

Эшли Грэм и Джастин Эрвин / Фото: Associated Press

Эшли Грэм / Фото: Associated Press

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