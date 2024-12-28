В парке, леггинсах и меховых ботинках: стильная Дженнифер Лопес на горнолыжном курорте

Дженнифер Лопес проводит рождественские каникулы с семьей на горнолыжном курорте в Аспене, штат Колорадо. Папарацци снова там подловили ее во время шопинга.

Артистка и во время отдыха выглядит стильно. Она была одета в черную парку с капюшоном, украшенным мехом, черный свитер оверсайз с белым узором и высокой горловиной, а также в черные леггинсы.

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

Аутфит Джей Ло дополнила меховыми ботинками и стильными массивными очками. Волосы она собрала в высокий пучок и украсила уши серьгами в виде логотипа бренда Chanel.

Напомним, в канун Рождества Джей Ло с 16-летней дочерью Эммой и родными сходила на шопинг.

Читайте также: