В пастельно-коралловом костюме и замшевых монках: стильный Брэд Питт на премьере "F1: Фильма" в Мехико

Брэд Питт / © Associated Press

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Брэд Питт вместе со своими коллегами представил в Мехико драму о спорте «F1: Фильм» («Формула-1»). Актер позировал вместе с режиссером фильма Джозефом Косински и актерами Дамсоном Идрисом и Кэрри Кондон.

Джозеф Косински, Дамсон Идрис, Кэрри Кондон и Брэд Питт / © Associated Press

Питт выбрал для своего появления пастельно-коралловый льняной костюм, состоявший из двубортного пиджака с широкими лацканами и классических брюк свободного кроя. Костюм он скомбинировал с контрастной голубой футболкой. Сочетание этих оттенков выглядело свежим, современным и нестандартным — актер идеально попал в тренд мягкой маскулинности. Обут он был в замшевые молочные монки.

Брэд Питт / © Associated Press

На шее у Брэда была золотая цепочка, а на руках — золотые кольца. В руке он держал солнцезащитные очки.

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Брэд Питт / © Associated Press

О фильме:

Сонни Гейз (Брэд Питт) был самым перспективным феноменом Формулы-1 в 1990-х годах. Но его карьеру чуть не оборвала страшная авария на трассе. Через 30 лет он стал странствующим наемным гонщиком. К Сонни обратился Рубен Сервантес (Хавьер Бардем) — его бывший напарник и владелец команды Формулы-1, оказавшейся на грани распада. Он убеждает Гейза снова сесть за руль, чтобы дать команде последний шанс и доказать, что он способен стать лучшим в мире.

Брэд Питт на Гран-при Формулы-1 в Абу-Даби / © Associated Press

Напарником Сонни в гонке становится Джошуа Пирс (Дамсон Идрис) — амбициозный и талантливый новичок, который намерен диктовать свои правила игры. Но, как только взревели моторы, прошлое догоняет Сонни, заставляя его понять: у Формули-1 напарник является самым ожесточенным соперником, а путь к искуплению — это дорога, которую не преодолеть наедине.

В украинский прокат «F1: Фильм» выйдет 26 июня.

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