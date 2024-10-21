В пастельном платье и чулках с кружевом: Белла Торн в дерзком луке предстала на кинофестивале в Риме

26-летняя актриса и певица обожает провокационными луками привлекать к себе внимание.
Белла Торн посетила 19-й Римский кинофестиваль в Auditorium Parco Della Musica.
На красной дорожке звезда продемонстрировала дерзкий аутфит. Она надела пастельное бледно-голубое платье с V-образным вырезом, украшенное разноцветной каймой. Лук артистка дополнила пикантным элементом – черными капроновыми чулками с кружевом.
Торн обула черные остроносые туфли на экстремально высокой платформе. Она сделала укладку с локонами, вечерний макияж, подчеркнув глаза черным карандашом, и длинный оранжевый маникюр. В ухе у нее была моно-серьга с жемчугом, на шее – золотое колье в виде крокодила, а на запястье – золотые браслеты с камнями.
Напомним, Белла Торн без бюстгальтера появилась на улицах Парижа.
Читайте также:
- В интересном платье и с серьгами Chopard: Белла Торн в драматическом образе появилась на вечеринке
- В винтажном платье и на шпильках: Белла Торн устроила с женихом нежные поцелуи на благотворительном мероприятии
- В платье с обнаженными плечами и туфлях цвета индиго: Белла Торн посетила Венецианский кинофестиваль