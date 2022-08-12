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В пастельном платье с принтом пейсли: Наталья Могилевская встретилась с детьми

В пастельном платье с принтом пейсли: Наталья Могилевская встретилась с детьми

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В пастельном платье с принтом пейсли: Наталья Могилевская встретилась с детьми

Наталья Могилевская / Фото: Instagram Натальи Могилевской

Певица продемонстрировала красивый образ на встрече с детьми.

Наталья Могилевская встретилась с детьми-переселенцами и их родными. С ними звезда общалась, принимала от них рисунки в подарок и фотографировалась. Снимки со встречи артистка опубликовала в Instagram.

Наталья Могилевская / © Instagram Натальи Могилевской
Наталья Могилевская / Фото: Instagram Натальи Могилевской
Наталья Могилевская / © Instagram Натальи Могилевской
Наталья Могилевская / Фото: Instagram Натальи Могилевской
Наталья Могилевская / © Instagram Натальи Могилевской
Наталья Могилевская / Фото: Instagram Натальи Могилевской

Там Могилевская предстала в красивом женственном аутфите. На ней было платье макси с принтом пейсли в пастельных оттенках с галстуком-бантом.

Наталья Могилевская / © Instagram Натальи Могилевской
Наталья Могилевская / Фото: Instagram Натальи Могилевской
Наталья Могилевская / © Instagram Натальи Могилевской
Наталья Могилевская / Фото: Instagram Натальи Могилевской

Наряд она сочетала с белыми мокасинами. Наталья сделала себе аккуратную укладку и макияж с акцентом на глазах.

Наталья Могилевская / © Instagram Натальи Могилевской
Наталья Могилевская / Фото: Instagram Натальи Могилевской
Наталья Могилевская / © Instagram Натальи Могилевской
Наталья Могилевская / Фото: Instagram Натальи Могилевской

"Каждая встреча с вами особенная. Ваши глаза, объятия, истории, обмен взаимной энергией… Поэтому мы преодолеем все! Вместе", — написала артистка.

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