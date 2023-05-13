В патриотическом образе: украинская супермодель Алина Байкова под прицелом папарацци в Нью-Йорке

Даже для простой прогулки по городу она выбирает наряды с украинской символикой.
Украинская супермодель Алина Байкова вышла на прогулку в Нью-Йорке и попала под прицел папарацци. Красавицу заметили в районе Нохо, недалеко от ее роскошной квартиры.
На Алине были стильные светлые джинсы-клеш с дырками на коленях, которые она сочетала с кедами и оверсайз футболкой белого цвета.
Ее футболка была от украинского бренда Anton Belinskiy, на которой был нанесен принт в виде украинского паспорта и фотографии самой Алины.
Сзади на футболке была надпись Free Ukraine ("Свободная Украина"). Также Байкова сделала легкий макияж, собрала волосы в стильный пучок и надела любимые бриллиантовые серьги-пусеты. На плече у нее висела белая сумка Constance от бренда Hermès, на которую она наклеила наклейку с надписью Stand With Ukraine.
Кстати, ранее Алина уже надевала подобную футболку, но черного цвета и на ней был нанесен принт в виде украинского паспорта и фотографии президента Зеленского. Такой патриотичный лук она выбрала для встречи с защитником "Азовстали".
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