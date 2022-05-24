В патриотическом платье и с флагом: Оля Полякова показала фото из благотворительных концертов в США

В патриотическом платье и с флагом: Оля Полякова показала фото из благотворительных концертов в США

Певица выступает с концертами в рамках благотворительного тура по Америке.

Оля Полякова сообщила в Instagram о том, что ее первые концерты в рамках благотворительного тура по Америке состоялись и она будет продолжать там выступать.

Оля Полякова/Igor Heifetz

Певица выступала в разных образах, один из них – патриотический – сине-желтое платье от украинской дизайнерки Марии Проскуровской.

Оля Полякова/Igor Heifetz

В руках она держала флаг с надписью "Stand With Ukraine".

Оля Полякова/Igor Heifetz

"Вы можете увидеть, как много в зале было украинской символики! Как будто концерт проходит в Украине. Но я верю, что скоро именно так и будет. И сейчас, каждый из нас, делает для этого все возможное.

Оля Полякова/Igor Heifetz

Оля Полякова/Igor Heifetz

В ближайшее время я продолжу дарить мощную энергетику украинцам в США, а также всем, кто поддерживает нас сегодня и приходит на концерты с украинскими флагами. Атмосфера в зале еще раз доказала, что музыка исцеляет душевные раны и придает нам силы и веры в лучшее, даже в темное время", — написала артистка.

Оля пообещала, что во время тура она будет прилагать максимум усилий, чтобы мир продолжал обращать внимание на Украину и беспокоиться о ней.

Оля Полякова/Igor Heifetz

"Чтобы все, что происходит на нашей родной земле сейчас, не начало казаться людям в других странах "обыденностью", чтобы они знали, каких сверхчеловеческих усилий стоит нам каждый день борьбы за нашу свободу.

Мы не имеем права терять ни одного часа! Делаем все, что в наших силах, чтобы приблизить победу! Благодарю всех за поддержку!" – добавила Полякова.

На одном из концертов специальной гостьей была Лилия Пидкопаева, выступившая на сцене с речью.

Оля Полякова и Лилия Подкопаева/Igor Heifetz

Оля Полякова и Лилия Подкопаева/Igor Heifetz

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