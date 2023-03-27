В патриотической футболке с Зеленским: модель Алина Байкова встретилась с защитником "Азовстали"

Девушка продолжает активно рассказывать через свои соцсети про ужасы войны в Украине.

Украинская супермодель Алина Байкова встретилась в США с защитником "Азовстали" Владиславом Жаворонком - бойцом отдельного отряда специального назначения "Азов". Украинский защитник получил ранения во время обороны Мариуполя, из-за которых потерял ногу.

Алина Байкова / Фото: Instagram Алины Байковой

Алина Байкова / Фото: Instagram Алины Байковой

В Америку Владислав прилетел для реабилитации, также он нуждается в операции на одном глазу после осколочного ранения, поэтому сейчас ищет специалистов, которые могут с этим помочь.

"Больно смотреть новости и слушать эти истории, но представьте, как пройти через все это… Наши молодые парни, наши герои. Я просто хочу, чтобы все они наслаждались жизнью…", - написала на одном из фото Алина, которые разместила в Instagram.

Алина Байкова / Фото: Instagram Алины Байковой

Для встречи в Нью-Йорке Алина надела патриотичный образ, состоящий из черных брюк клеш и стильной оверсайз-футболки от бренда Anton Belinskiy, на которой был нанесен принт в виде украинского паспорта и фотографии президента Зеленского. Сзади на футболке была надпись Free Ukraine ("Свободная Украина").

Алина Байкова / Фото: Instagram Алины Байковой

Алина Байкова / Фото: Instagram Алины Байковой

Лук Байкова дополнила ожерельем с жемчужинами, белыми кедами, коричневой сумкой Hermes и нежным макияжем.

Алина Байкова / Фото: Instagram Алины Байковой

Волосы супермодель собрала в высокую косичку, а также сделала маникюр белым лаком и на кинула на плечи черный жакет, который, конечно же, украсила сине-желтой лентой.

Алина Байкова / Фото: Instagram Алины Байковой

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