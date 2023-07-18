В патриотичном купальнике: Алина Байкова показала сине-желтый пляжный наряд

Супермодель отдыхает сейчас на острове Капри в Италии.

Алина Байкова показала новые кадры в купальнике, но в этот раз она надела патриотичный пляжный лук. На известной модели было сине-желтое раздельное бикини, верх от которого она украсила лентой с флагом родной страны.

Алина Байкова / Фото: Instagram Алины Байковой

Также Алина дополнила свой эффектный образ любимым украшением на шее от украинского бренда mari b и солнцезащитными очками от бренда Ferragamo в голубой оправе.

После плаванья девушка отправилась в номер и завершила образ белыми штанами-сеткой, в которых мы ее видели ранее, и сумкой Dior.

Алина Байкова / Фото: Instagram Алины Байковой

В подписи к фото Байкова отметила, что верх и низ ее купальника от разных брендов: лифчик от украинской марки l’essence studio, а трусы от Tiger Mist.

Алина Байкова / Фото: Instagram Алины Байковой

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