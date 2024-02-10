В патриотичном луке: очаровательная Алина Байкова вышла в свет в Нью-Йорке

С начала полномасштабной войны Байкова на каждое мероприятие и даже простые прогулки по городу надевает патриотические наряды или аксессуары.

Украинка Алина Байкова - известная модель принимавшая участие в показах многих известных брендов, среди которых были такие Модные дома как: Dior, John Galliano, Dolce & Gabbana и Zac Posen. Девушка живет и работает в Нью-Йорке и довольно часто делится с поклонниками подробностями своей жизни в Instagram. На днях Алина посетила светскую вечеринку, на которой продемонстрировала патриотичный образ.

Модель сочетала синюю блузу с длинными рукавами и мини-юбку с асимметричного дизайна. На блузу Алина прикрепила значок с флагом Украины.

Образ она также дополнила ярким макияжем, клатчем со звездами и гламурными желтыми сатиновыми слингбэками от Alexandre Birman. Сочетание наряда и туфель также было намекало на флаг нашей страны.

Алина Байкова / Фото: Instagram Алины Байковой

Но это еще не все, ведь также девушка поделилась снимком на котором была запечатлена в эффектной сине-желтой шубе.

Алина Байкова / Фото: Instagram Алины Байковой

Также на днях суперзвезда поделилась серией особенных фото, поскольку опять показала своего бойфренда. С молодым человеком, имени которого она не называет, Алина отпраздновала первую годовщину отношений. В ресторан на свой романтичный и интимный праздник Байкова пришла в патриотическом гердане выполненном голубым, желтым и черным бисером.

Алина Байкова / Фото: Instagram Алины Байковой

Алина Байкова / Фото: Instagram Алины Байковой

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