В патриотичном луке: очаровательная Алина Байкова вышла в свет в Нью-Йорке

С начала полномасштабной войны Байкова на каждое мероприятие и даже простые прогулки по городу надевает патриотические наряды или аксессуары.
Украинка Алина Байкова - известная модель принимавшая участие в показах многих известных брендов, среди которых были такие Модные дома как: Dior, John Galliano, Dolce & Gabbana и Zac Posen. Девушка живет и работает в Нью-Йорке и довольно часто делится с поклонниками подробностями своей жизни в Instagram. На днях Алина посетила светскую вечеринку, на которой продемонстрировала патриотичный образ.
Модель сочетала синюю блузу с длинными рукавами и мини-юбку с асимметричного дизайна. На блузу Алина прикрепила значок с флагом Украины.
Образ она также дополнила ярким макияжем, клатчем со звездами и гламурными желтыми сатиновыми слингбэками от Alexandre Birman. Сочетание наряда и туфель также было намекало на флаг нашей страны.
Но это еще не все, ведь также девушка поделилась снимком на котором была запечатлена в эффектной сине-желтой шубе.
Также на днях суперзвезда поделилась серией особенных фото, поскольку опять показала своего бойфренда. С молодым человеком, имени которого она не называет, Алина отпраздновала первую годовщину отношений. В ресторан на свой романтичный и интимный праздник Байкова пришла в патриотическом гердане выполненном голубым, желтым и черным бисером.
Читайте также:
- В фиолетовом платье и с яркой помадой: Алина Байкова показала эффектный образ
- В красном свитере и с ярким макияжем: Алина Байкова похвасталась новым образом и показала бойфренда
- В худи и теплых штанах: модель Алина Байкова показала, как одевается на самом деле