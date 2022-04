В патриотичном образе: Настя Каменских открыла Latin American Music Awards и призвала мир поддерживать Украину

Настя Каменских отправилась в США, чтобы выступить в Лас-Вегасе на церемонии Latin American Music Awards. В этом году украинская звезда открывала это музыкальное мероприятие.

Настя Каменских появилась на красной дорожке перед началом концерта в синем тренче, который украшали патриотичные лозунги: Stop the war, Stand with Ukraine, Ukraine is freedom Freedom is Ukraine, Слава Україні. Таким образом, певица попыталась обратить внимание мира на войну в Украине и поддержать нас.

Настя Каменских / Getty Images

Настя Каменских / Getty Images

Более того, певица открыла Latin American Music Awards совместный выступлением с группой Black Eyed Peas, исполнив песней Where is the love. Также к ним на сцене присоединились Ozuna, CNCO, Prince Royce, Sofia Reyes, Farrukko. Это выступление было посвящено героям, отстаивающим свободу нашей страны.

Настя Каменских / Getty Images

Со сцены звезда обратилась к гостям и зрителям церемонии и призвала не забывать, что в нашей стране идет жестокая война, которую развязала Россия.

"Каждая нация имеет право жить независимо. Каждый город имеет право на полную безопасность. Все мы вправе жить под мирным небом. Мы все имеем право на счастье и свободу. И это то, за что Украина борется сейчас. Это то, о чем мы просим вас. Защитить нас, поддерживая Украину. Прямо сейчас то, что происходит в моей стране, это не просто страшная война. Россия совершает геноцид против украинцев. И это не должно остаться безнаказанным. Мы не можем позволить, чтобы города разрушали и жертвы превращались просто в статистику. Пожалуйста, давайте не дадим войне в Украине стать чем-то "обычным". Война не имеет места в обычном мире. Умоляю вас, не забывайте о моей стране, говорите о ней, поддерживайте ее, как только можете, потому что у свободы сейчас другое имя. Свобода - это Украина. Слава Украине!" - сказала Каменских.

