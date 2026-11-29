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- Шоу-бизнес
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В пайетках и с обнаженным прессом: красивая Синди Бруна сияла на церемонии в Катаре
32-летняя французская модель очаровала роскошным образом с длинным кейпом.
Синди Бруна посетила церемонию вручения премии Fashion Trust Arabia Prize 2026, которая состоялась в Музее исламского искусства в Дохе.
На мероприятии модель появилась в роскошном ансамбле молочно-кремового оттенка, расшитом мелкими мерцающими пайетками.
Ее наряд состоял из серебристого топа-бандо из тонких нитей, длинной приталенной юбки прямого кроя и эффектного кейпа с высоким воротником и полотнами ткани, спускавшимися с плеч до самого пола.
Изюминкой аутфита стал большой вырез спереди, который позволил Синди продемонстрировать свой плоский живот и рельефный пресс.
Образ Бруна дополнила бежевыми лакированными туфлями с заостренным носком. В ушах у нее были элегантные серьги с зелеными камнями. Модель распустила волосы и сделала макияж с длинными ресницами и нюдовой помадой с коричневым контуром.