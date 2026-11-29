Синди Бруна / © Getty Images

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Синди Бруна посетила церемонию вручения премии Fashion Trust Arabia Prize 2026, которая состоялась в Музее исламского искусства в Дохе.

На мероприятии модель появилась в роскошном ансамбле молочно-кремового оттенка, расшитом мелкими мерцающими пайетками.

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Синди Бруна / © Getty Images

Ее наряд состоял из серебристого топа-бандо из тонких нитей, длинной приталенной юбки прямого кроя и эффектного кейпа с высоким воротником и полотнами ткани, спускавшимися с плеч до самого пола.

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Изюминкой аутфита стал большой вырез спереди, который позволил Синди продемонстрировать свой плоский живот и рельефный пресс.

Образ Бруна дополнила бежевыми лакированными туфлями с заостренным носком. В ушах у нее были элегантные серьги с зелеными камнями. Модель распустила волосы и сделала макияж с длинными ресницами и нюдовой помадой с коричневым контуром.

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