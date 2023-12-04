В пайетках и с перьями: Алессандра Амбросио подчеркнула стройные ноги мини-платьем

42-летняя бразильская топ-модель и экс-"ангел" Victoria's Secret - Алессандра Амбросио – сейчас находится в Саудовской Аравии, где уже посетила кинофестиваль "Красное море". Для появления на красной дорожке модель выбрала два образа, одним из которых стало откровенное платье от Elie Saab из кутюрной коллекции осень-зима 2023.

Алессандра Амбросио в Саудовской Аравии / Фото: Associated Press

А в своем Instagram Але показала еще один лук для какого-то вечернего мероприятия. Она надела блестящее мини-платье, расшитое пайетками, и с юбкой из перьев от Dolce&Gabbana. Свой образ модель дополнила босоножками с острым носком. Наряд эффектно подчеркнул стройные ноги звезды.

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Напомним, ранее Алессандра Амбросио с короткой стрижкой появилась на страницах глянца. Девушка удивила всех своей новой прической.

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