В перчатках с гороховым принтом и сапогах на экстремально высокой платформе: стильная Ким Кардашьян в новом фотосете

Ким Кардашьян снялась в рекламной кампании осенней коллекции 2023 года бренд Marc Jacobs.

В фотосете, авторства Тайрона Лебона, звезда реалити продемонстрировала несколько стильных луков.

Ким позировала в черном наряде в черный гороховый принт с объемным воротником и воланами сзади на юбке.

(чтобы увидеть все образы, листайте вправо)

Затем она предстала в черном корсетном топе, кожаной юбке миди, черных длинных перчатках в белый горох и фирменных сапогах Marc Jacobs модели Kiki Ankle Boot.

Примерила Ким также колготки в гороховый принт, трикотажную юбку с разрезом и топ.

Свои образы Кардашьян дополнила модными сумками бренда – классической моделью Tote Bag, а также моделями The Sack Bag и The Curve bag, которые уверены станут трендом нового сезона.

Напомним, ранее Ким Кардашьян продемонстрировала модный образ total black в кожаном кроп-топе и штанах.

Читайте также: